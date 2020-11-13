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- Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi
Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi
Türkücü Topaloğlu katıldığı canlı yayın sonrası fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı.
- Haber Merkezi
- 13.11.2020 - 15:03
- Güncelleme : 13.11.2020 - 15:31
Sabah saatlerinde Demet Akalın ile Alişan’ın programına katılan türkücü Mustafa Topaloğlu, sevenlerini korkuttu.
Programın ardından rahatsızlanan türkücü, hemen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Burada tedavi altına alınan Topaloğlu'nun, kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
"ANJİYOYA ALINDI"
Topaloğlu'nun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama ise oğlu Çağlayan Topaloğlu'ndan geldi.
Çağlayan Topaloğlu, “Bilinci yerinde hastaneye getirildi ve anjiyoya alındı.’’ ifadelerini kullandı.
Öte yandan Topaloğlu, iki yıl önce de kalp krizi geçirmişti.