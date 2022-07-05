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    93 kilo veren Pelin Öztekin, plajda görüntülendi

    Mide ameliyatı olup 93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 09:22
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    93 kilo veren Pelin Öztekin, plajda görüntülendi

    Geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla dikkat çeken merhum oyuncu Rasim Öztekin’in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi.

    Tatile çıktı

    Gün boyu  şezlongta güneşlenen Öztekin, uzun örgülü saçlarıyla beğeni topladı.

    Habertük'te yer alan habere göre, telefonunu bir an olsun elinden düşürmeyen ünlü oyuncunun bir hayli keyifli olduğu görüldü.

    Geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda görüntülenen Öztekin, diyete devam ettiğini ve daha fazla kilo vermek istediğini söylemişti.

     

    93 kilo veren Pelin Öztekin, plajda görüntülendi #1

    93 kilo veren Pelin Öztekin, plajda görüntülendi #2

    93 kilo veren Pelin Öztekin, plajda görüntülendi #3

    93 kilo veren Pelin Öztekin, plajda görüntülendi #4


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