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Esra Ceyhan kızını büyüttü
Esra Ceyhan, kızı Ayşe ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 10:04
- Güncelleme : 18.08.2022 - 10:26
Bir dönem ekranların vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın Barbaros Ceyhan ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe annesinin boyuna yetişti.
Sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşan ünlü sunucuya ve kızına beğeni yağdı.
Son hali de konuşulmuştu
Esra Ceyhan geçtiğimiz günlerde son haliyle çok konuşulmuştu.Uzun süredir ekranlarda olmayan ünlü sunucunun hayli kilo aldığı dikkat çekmişti.