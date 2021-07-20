Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Aniden fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in, göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan usta sanatçı Fatma Girik, evinde fenalaştı.

Aniden fenalaşan 79 yaşındaki sanatçı, yardımcılarının haber vermesi üzerine evine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Girik, tedavi altına alındı.

"BİR SÜRE HASTANEDE KALACAK"

Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Babayiğit, Fatma Girik'in durumu hakkında açıklama yaptı.

Babayiğit, “Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak.” diye konuştu.

ANNESİ YOĞUN BAKIMDA

Bu arada Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav'ın, iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.