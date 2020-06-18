Sinem Kobal: İyi ki doğdun sevgilim

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Bebeklerini kucaklarına almak için güb sayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden yeni bir fotoğraf geldi.

Bugün 45. yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Kobal paylaştığı bu fotoğrafa, 'İyi ki doğdun sevgilim' notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

BEBEKTEN ÖNCE SON TATİL

Koronavirüs salgını sonrası karantina hayatı yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Marmaris’e tatile gitmişti. Gözlerden uzak bir otele yerleşen çift enerji depolayıp, bebek için hazırlık yapıyor.