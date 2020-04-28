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    Aamir Khan'dan şaşırtan yardım

    Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan'dan, görülmemiş bir yardım kampanyası geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2020 - 08:42
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    Aamir Khan'dan şaşırtan yardım

    Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan, hiç alışılmadık bir bağışta bulundu.

    1 KİLO UN

    Kişi başı 1 kilogram un… Sadece 1 kilogram un olduğu için pek çok insan un almaya gelmedi. Bu yardımı kabul eden herkes, 15 bin rupiyi un paketlerinde buldu.

    Sosyal medyada “Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı.“ diye paylaşımlar yapıldı. 15 bin rupi 1375 Türk Lirası ediyor.

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