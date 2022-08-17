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ABD'li rapçi Jksola, Ankaralı Namık'ın parçası ile dans etti

ABD'li rapçi Jksola, Ankaralı Namık'ın parçası ile dans etti

Amerikalı rapçi Jksola'nın, çocuğuyla birlikte Ankaralı Namık'ın şarkısıyla dans ettiği görüntüleri, sosyal medyada viral oldu. Video, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.