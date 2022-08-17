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    ABD'li rapçi Jksola, Ankaralı Namık'ın parçası ile dans etti

    Amerikalı rapçi Jksola'nın, çocuğuyla birlikte Ankaralı Namık'ın şarkısıyla dans ettiği görüntüleri, sosyal medyada viral oldu. Video, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.
    • 17.08.2022 - 03:42
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 04:02
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    ABD'li rapçi Jksola, Ankaralı Namık'ın parçası ile dans etti

    Dünyaca ünlü rapçi Jksola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin gündemine düştü.

    Ünlü rapçi, çocuğuyla birlikte Ankaralı Namık'ın Peri Misin Cin Misin (Kapıcı İzzet) parçası eşliğinde dans etti.

    Jksola, çocuğuyla dans etmekle kalmayıp şarkının İngilizce sözlerini tekrarlaması da izleyicilerin gözünden kaçmadı.

    En çok Türkler yorum yaptı

    Jksola'nın videosu, milyonlarca kişi tarafından izlenirken çok sayıda Türk kullanıcı, paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

    Video viral oldu

    Hip Hop ve çiftetelli figürlerini birleştiren rapçinin videosu, kısa süre içinde viral oldu.

    ABD'li rapçi Jksola, Ankaralı Namık'ın parçası ile dans etti

    ABD li rapçi Jksola, Ankaralı Namık ın parçası ile dans etti #1

    ABD li rapçi Jksola, Ankaralı Namık ın parçası ile dans etti #2


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