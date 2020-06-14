ABD’li şarkıcı Halsey, Türk olduğunu açıkladı

Twitter'da bir hayranının, “Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum” mesajına cevap veren yıldız şarkıcı, Türk DNA'sına sahip olduğunu itiraf etti.

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan ünlü şarkıcı Halsey, Instagram hesabından baklava fotoğrafıyla birlikte “Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum.” diye paylaşım yaptı.

Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletin ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanan Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı ve söz yazarının paylaşımı büyük beğeni aldı.

Halsey'in çok sayıda Türk hayranı da yorum yaptı.

“YÜZDE 11 TÜRK’ÜM”

Bir Türk hayranının Twitter'da “Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum.” mesajına da duyarsız kalmayan 25 yaşındaki şarkıcı, “Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor.” şeklinde cevap verdi.

Halsey'in bu açıklamasından sonra kendisini Türkiye'ye davet eden çok sayıda mesaj atıldı, Halsey’e Türkiye tanıtımı yapıldı.

PLASTİK MERMİYLE VURULMUŞTU

Son dönemin parlayan yıldızlarından olan genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde George Floyd protestolarına katılmış ve yürüyüş sırasında polis tarafından plastik mermiyle vurulmuştu.