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    ABD'ye yerleşen Erdem Baş, market fiyatlarını karşılaştırdı

    ABD'ye yerleşen Erdem Baş, market fiyatlarını karşılaştırdı

    Geçici bir süreyle New York'ta yaşamaya başlayan oyuncu Erdem Baş, markette çektiği bir video ile 10 dolara neler aldığını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 09:51
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    Geçtiğimiz dönemlerde birçok dizide rol olan oyuncu Erdem Baş, Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşme kararı aldığını açıklamıştı.

    Erdem Baş kararını sosyal medyadan "Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı diyebiliriz" sözleriyle duyurmuştu.

    "Şaka yapmıştım"

    Baş'ın bu açıklaması eleştirileri de beraberinde getirdi.

    Bunun üzerine ikinci bir paylaşım yapan Baş, ülkeyi terk etmediğini söyleyerek "Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim ve New York'a taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti oyuncu kazandı geyiği ise tamamen şaka için." ifadelerini kullandı.

    Market kıyaslaması yaptı

    44 yaşındaki oyuncu şimdilerde ABD'deki yaşantısına alışmaya çalışırken, son  paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine topladı.

    10 dolara alabildiklerini gösterdi

    Takipçilerin fiyatları merak ettiğini söyleyen Baş, iş yerine yakın bir bölgede bulunan süpermarketin yolunu tutarak 10 dolarlık bir alışveriş yaptı.

    Baş'ın bu tutarla 5 parça ürün aldığı görüldü.

    ABD'ye yerleşen Erdem Baş, market fiyatlarını karşılaştırdı

    Oyuncu Erdem Baş'ın ABD'ye yerleşiyorum paylaşımı

    ABD ye yerleşen Erdem Baş, market fiyatlarını karşılaştırdı #1

    ABD ye yerleşen Erdem Baş, market fiyatlarını karşılaştırdı #2

    ABD ye yerleşen Erdem Baş, market fiyatlarını karşılaştırdı #3

    ABD ye yerleşen Erdem Baş, market fiyatlarını karşılaştırdı #4

    ABD ye yerleşen Erdem Baş, market fiyatlarını karşılaştırdı #5

    ABD ye yerleşen Erdem Baş, market fiyatlarını karşılaştırdı #6


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