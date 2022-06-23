Açelya Devrim Yılhan: Beni tanımıyorlar

'Hasibe Derenoğlu' karakteriyle hafızalara kazanan Açelya Devrim Yılhan, sokakta rahat dolaştığını söyledi.

Bu sezon ekranlara veda eden 'Masumlar Apartmanı' dizisinin 'Hasibe' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Açelya Devrim Yılhan, Nişantaşı'nda görüntülendi. 36 yaşındaki oyuncu, adını geniş kitlelere duyurduğu rolü hakkında konuştu.

Dizide canlandırdığı karakterin görüntüsü nedeniyle sokakta insanların kendisini tanımakta güçlük çektiğini belirten Yılhan, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı görünüyorum"

"Sokakta olumsuz tepki almıyordum. Dizidekinden farklı göründüğüm için çok tanınmıyorum herkes tarafından. O yüzden rahatım diyebilirim."