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Acun Ilıcalı, 7 yıllık davayı kaybetti

Acun Ilıcalı, 7 yıllık davayı kaybetti

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star gibi programlarda çalınan bazı şarkılara açılan telif davalarını kaybetti. Ilıcalı 7 yıllık faiziyle beraber telif ödemesi yapacak.