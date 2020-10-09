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    Acun Ilıcalı, 7 yıllık davayı kaybetti

    Acun Ilıcalı O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star gibi programlarda çalınan bazı şarkılara açılan telif davalarını kaybetti. Ilıcalı 7 yıllık faiziyle beraber telif ödemesi yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 17:22
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    Acun Ilıcalı, 7 yıllık davayı kaybetti

    Geçtiğimiz haftalarda şarkı ve söz yazarı Şehrazat ile telif tartışması yaşayan Acun Ilıcalı'nın 7 yıllık mahkemesi sonuçlandı. Şehrazat, Ilıcalı'nın telif ödemelerini yapmadığını iddia etmişti.

    Telif kavgası üzerinden yaşanan bu gelişme geri planda kalırken Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan ‘Arnavut Kaldırımı’ adlı eserin 3 ayrı televizyon kanalındaki ‘O Ses Türkiye’, ‘O Ses Çocuklar’ ve ‘Rising Star’ adlı yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı’ya açtığı telif davasını kazandı.

    Mahkeme, 55 bin 200’er lira tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş’a ödenmesine hükmetti.

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