Acun Ilıcalı 99,5 milyon TL'ye yeni uçak aldı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştirdi. Artık Türkiye'den Dominik'e direkt uçabilecek Ilıcalı'nın yeni jetinin değeri 99,5 milyon TL.

Uzun mesafeli uçuşlarda aktarma derdinden sıkılan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni uçak satın aldı.

Survivor çekimleri nedeniyle sık sık Dominik’e giden Ilıcalı, aktarma yapmak istememesi nedeniyle Challenger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı aldı.

UÇAĞIN DEĞERİ 99.5 MİLYON TL

Hürriyet'ten Uğur Cebeci'nin haberine göre; ünlü televizyoncu, 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı Amerikalı bir şirketten 13 milyon dolara (99.5 milyon TL) satın aldı.

Ilıcalı, düşük uçuş saatine sahip olan uçakla Dominik Cumhuriyeti-Türkiye arası direkt uçuş yapabilecek. Yenisi 45 ila 50 milyon dolar arasında olan uçağı televizyoncu, çok daha uygun bir fiyata alıp kâr elde etti.

ESKİ JETİNİ SATTI

Ilıcalı’nın Challenger 605 tipi özel jetini ise Sedef Finans’ın sahibi Altunç Kumova’ya 8.5 milyon dolara (65 milyon TL) sattığı öğrenildi.

Ünlü televizyoncu, 2 ay sonra teslim alacağı uçağın içinde bazı değişikliklere gitti. Uçaktaki koltukların derilerini ve internet donanımını değiştirdi.Kolayca konsol oyunu oynanabileceği bir elektronik sistem kurdurttu.

KOLTUKLAR YATAK HALİNE GELEBİLİYOR

Ayrıca telefonla sorunsuz görüşme yapabileceği SATCOM da ekletti. Uçakta, ekip için özel dinlenme bölümü yer alıyor. Koltuklar katlanarak uzun uçuşlar için tam boy yatak haline gelebiliyor.