Acun Ilıcalı, annesini paylaştı

Anneler Günü'ne özel bir paylaşım yapan medya patronu Acun Ilıcalı, yıllar önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi için "Yokluğuna hiç alışmayacağım" dedi.

Koronavirüs salgınından dolayı Survivor'un çekimlerinin gerçekleştiği Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı, Anneler Günü'nde duygusal bir paylaşım yaptı.

1990 yılında bir trafik kazasında annesi İlknur ve babası Ergün Ilıcalı'yı kaybeden Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından annesiyle çekilen siyah beyaz bir fotoğrafını yayınladı.

"HİÇ ALIŞMAYACAĞIM"

Paylaşımına "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışmayacağım." diyen Ilıcalı, görenleri duygulandırdı. Ilıcalı'nın paylaşımına, kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

"BU HAYATTA BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR ACI OLAMAZ HERHALDE"

Acun Ilıcalı, anne ve babasının feci şekilde can verdiği kazayı yıllar önce şu sözlerle anlatmıştı:

“Kızım Banu da onların yanındaydı. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle, babam orada rahmetli olmuş. Kızım ise kurtulmuş. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Hepsi de iyileşebilecek kırıklardı, nitekim 4 ay sonra da eski sağlığına kavuşmuştu. Bu dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi.”