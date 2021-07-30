Acun Ilıcalı: Beni tek çekin

Önceki gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen ünlü televizyoncu Ilıcalı, muhabirlere fotoğraf ricasında bulundu.

Survivor 2021 yarışmasının final yapmasının arından Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya erken saatlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

"BENİ TEK ÇEKİN"

Kahvaltı yapan ünlü çift, alışveriş turuna çıktı. Basın mensuplarından fotoğraf ricasında bulunan Ilıcalı, 'Beni tek çekin' dedi. Ilıcalı, Altunkaya'nın yanına giderek, dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu Markalar Sokağı'nda bir süre daha alışveriş yaptı.

"YAŞ FARKINI POZİTİFE ÇEVİRİYORUZ"

Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi hakkında şunları söylemişti: 'Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. İki yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum... Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti. Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz'