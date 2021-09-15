Çağla Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı, evliliğe uzak olmadığını söyledi.

Çağla Altunkaya ile uzun süredir birlikte olan Acun Ilıcalı, evlilik konusunda açıklama yaptı.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı kendisine yöneltilen "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna cevap verdi.

İşte Ilıcalı'nın açıklamalarından ara başlıklar...

"ZEKİ BİR KIZ"

"Şimdi kısmet bu işler. Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni. İnşallah daha uzun süre devam eder.

Acun Ilıcalı: Çağla beni çok mutlu ediyor ViDEO



"KOŞARAK GELDİM"

Çocuklarımı göremiyorum. Melisa'ya ekmek almaya gidiyorum diye çıktım evden. Dün Atina'daydım. 2 saat 20 dk kala bindim. Sonra koşturarak geldim. Hiçbir şeye vaktim kalmıyor.

"FULBOL TAKIMI ALIYORUM"

İngiltere'de futbol takımı alacağım. Hull City. Çok güzel görüşmeler yaptık. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek gibi hissediyorum.

