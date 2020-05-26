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    Acun Ilıcalı canlı izlenmede dünya rekoru kırdı

    Instagram'da rekor denemesi yapan Acun Ilıcalı, 25 Mayıs saat 23.30'da açtığı canlı yayınla 3 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2020 - 09:48
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    Acun Ilıcalı canlı izlenmede dünya rekoru kırdı

    Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçen günlerde Survivor Gönüllüler takımıyla Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı.

    Yoğun ilgi gösterilen yayın, anlık 1 milyon izleyiciye ulaşmış ve Türkiye'de en çok izlenen Instagram canlı yayını olmuştu.

    Daha sonra Ilıcalı,  Survivor programında yeni bir rekor denemesinde bulunacaklarını açıklamıştı.

    3 MİLYONU AŞTI

    Ilıcalı, tüm Survivor ekibiyle dün yeniden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yapılan canlı yayın, Instagram'da anlık 3 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve dünya rekoru kırıldı.

    RAPÇİNİN REKORU KIRILDI

    Önceki rekor, ünlü rapçi Tekashi69'a ait. 24 yaşındaki ünlü rapçinin hapis cezasından bahsettiği canlı yayın, anlık olarak 2 milyon kullanıcı tarafından izlenmişti.

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