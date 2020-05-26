Acun Ilıcalı canlı izlenmede dünya rekoru kırdı

Instagram'da rekor denemesi yapan Acun Ilıcalı, 25 Mayıs saat 23.30'da açtığı canlı yayınla 3 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçen günlerde Survivor Gönüllüler takımıyla Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı.

Yoğun ilgi gösterilen yayın, anlık 1 milyon izleyiciye ulaşmış ve Türkiye'de en çok izlenen Instagram canlı yayını olmuştu.

Daha sonra Ilıcalı, Survivor programında yeni bir rekor denemesinde bulunacaklarını açıklamıştı.

3 MİLYONU AŞTI

Ilıcalı, tüm Survivor ekibiyle dün yeniden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yapılan canlı yayın, Instagram'da anlık 3 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve dünya rekoru kırıldı.

RAPÇİNİN REKORU KIRILDI

Önceki rekor, ünlü rapçi Tekashi69'a ait. 24 yaşındaki ünlü rapçinin hapis cezasından bahsettiği canlı yayın, anlık olarak 2 milyon kullanıcı tarafından izlenmişti.