Acun Ilıcalı dans etti

Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından paylaştığı Ilıcalı'nın kızı Melisa ile dans ettiği görüntüler olay yarattı.

Medya patronu Acun Ilıcalı, sosyal medyanın gündeminden inmiyor.

Her yaptığı ve her söylediği olay olan Ilıcalı, bu kez takipçilerini şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı Bodrum'da ziyaret eden ve mini aracıyla çok konuşulan Ilıcalı, kızı Melisa ile dans etti.

SEVGİLİSİ PAYLAŞTI

Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, TikTok hesabından Ilıcalı ile Melisa’nın dans ettiği video yükledi. Videoyu Ilıcalı da kendi Instagram hesabından paylaşarak, "Babalar günüm kutlu olsun. Ne güzel şey böyle kızlarımın olması." notunu düştü.

Acun Ilıcalı'nın TikTok videosu İZLE

Kızının ritmine ayak uyrudan Ilıcalı'nın eğlenceli halleri dikkat çekti.