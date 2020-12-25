Acun Ilıcalı En Etkili 500 İş İnsanı listesinde

Dünyaca ünlü Variety Dergisi global medya sektörünün “En Etkili 500 İş İnsanı” listesini açıkladı.

Yıllık olarak belirlenen ve dördüncüsü açıklanan Variety Dergisi “En Etkili 500 İş İnsanı” listesini yayınladı.

TÜRKİYE'DEN ACUN VAR

2020 yılında, televizyon, müzik, sinema ve teknoloji gibi tüm eğlence sektöründe en başarılı olmuş isimlerin yer aldığı listede 341 ABD’li, 40 İngiliz, 12 Çinli, 11 Fransız, 10 İtalyan, 9 Kanadalı, 8 Hintli, 6 İspanyol ve birçok ulustan medya sektörünün zirvesindeki isimleri yer buldu.

500 İŞ İNSANI

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Netflix’in kurucusu Reed Hastings, The Walt Disney’in CEO’su Robert Chapek, ve Oprah Winfrey gibi birbirinden başarılı ve dünyaca ünlü isimlerin “En Etkili 500 İş İnsanı” arasında belirlendiği listeye Türkiye’den giren isim Acun Ilıcalı oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ YER ALDI

Acun Ilıcalı yıllık olarak belirlenen global medya sektörünün “En Etkili 500 İş İnsanı” listesinde 2018 ve 2019 yıllarından sonra üçüncü kez yer aldı.