Euro
15.6192
-0.67%
Dolar
13.7612
-0.33%
Altın
794.2890
-0.38%
Borsa
2,060.12
1.32%
Bitcoin
588.424
-0.88%
BTXN Coin
34.00
2.10%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Acun Ilıcalı, estetik oldu iddiası

    Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliği görenler sebebinin ne olduğunu anlayamadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 10:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Acun Ilıcalı, estetik oldu iddiası

    İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı maçı izledi.

    Eski eşinin kardeşi Kübra Açıl, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve arkadaşlarıyla maçı izleyen Ilıcalı'nın son görüntüsü de sosyal medyada gündeme geldi.

    YÜZÜ ŞİŞTİ

    Acun Ilıcalı'nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı. Ilıcalı'nın, göz kapağı ameliyatı olduğu ve botoks yaptırdığı iddia edildi.

    "ESTETİK DÜŞÜNMÜYORUM"

    Geçtiğimiz yıllarda yine benzer bir konuyla gündeme gelen Ilıcalı, konuyla ilgili "Arpacık değildi; iyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Burayı kesip tekrar diktirmek gerekiyordu. Doktorumuzu kaybettik. Kendisini de çok severdim. Bu ameliyatın sebebi o. Estetik hiç yaptırmadım, düşünmüyorum. Abartı olmadığı sürece kadınlarda güzel oluyor.” demişti.

    Acun Ilıcalı, estetik oldu iddiası #1

    Acun Ilıcalı, estetik oldu iddiası #2


    Görüş Bildir