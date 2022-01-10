Acun Ilıcalı, estetik oldu iddiası

Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliği görenler sebebinin ne olduğunu anlayamadı.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı maçı izledi.

Eski eşinin kardeşi Kübra Açıl, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve arkadaşlarıyla maçı izleyen Ilıcalı'nın son görüntüsü de sosyal medyada gündeme geldi.

YÜZÜ ŞİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı. Ilıcalı'nın, göz kapağı ameliyatı olduğu ve botoks yaptırdığı iddia edildi.

"ESTETİK DÜŞÜNMÜYORUM"

Geçtiğimiz yıllarda yine benzer bir konuyla gündeme gelen Ilıcalı, konuyla ilgili "Arpacık değildi; iyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Burayı kesip tekrar diktirmek gerekiyordu. Doktorumuzu kaybettik. Kendisini de çok severdim. Bu ameliyatın sebebi o. Estetik hiç yaptırmadım, düşünmüyorum. Abartı olmadığı sürece kadınlarda güzel oluyor.” demişti.