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    Acun Ilıcalı hayranının evine gitti

    Ilıcalı, kendisine hayran olan Emine Teyze'yi evinde ziyaret ederek, sürpriz yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 15:17
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    Acun Ilıcalı hayranının evine gitti

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hayranı olan yaşlı bir teyzeyi evinde ziyaret etti.

    Yaşlı teyzenin kızının isteği üzerine bu ziyareti gerçekleştiren Ilıcalı, o anları Instagram hesabından paylaştı.

    "SENİ OĞLUM DİYE SEVERİM"

    Adı Emine olduğu öğrenilen yaşlı kadının, "O kadar mutluyum ki. Gözlerim açık gitmeyeceğim öbür dünyaya, seni oğlum diye severim hep" dediği anlar ise oldukça dikkat çekti.

    Acun Ilıcalı hayranının evine gitti VİDEO

    Acun Ilıcalı hayranının evine gitti #1

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