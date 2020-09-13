Ilıcalı, kendisine hayran olan Emine Teyze'yi evinde ziyaret ederek, sürpriz yaptı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hayranı olan yaşlı bir teyzeyi evinde ziyaret etti.

Yaşlı teyzenin kızının isteği üzerine bu ziyareti gerçekleştiren Ilıcalı, o anları Instagram hesabından paylaştı.

"SENİ OĞLUM DİYE SEVERİM"

Adı Emine olduğu öğrenilen yaşlı kadının, "O kadar mutluyum ki. Gözlerim açık gitmeyeceğim öbür dünyaya, seni oğlum diye severim hep" dediği anlar ise oldukça dikkat çekti.

Acun Ilıcalı hayranının evine gitti VİDEO