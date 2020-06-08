Acun Ilıcalı, maskesiz Bebek'te

'Survivor' yarışmasıyla nedeniyle Türkiye'de olmayan Acun Ilıcalı, aylar sonra İstanbul'a döndü.

Koronavirüs salgını sürecinde yapımcılığını üstlendiği “Survivor” yarışması nedeniyle Dominik’te olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, aylar sonra İstanbul’da objektiflere yansıdı.

Önceki gün Bebek’te objektife yansıyan başarılı televizyoncu, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Kendisini görenler, sosyal mesafeyi unutarak fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, Ilıcalı’nın mesafe uyarıları dikkate alınmadı. Ilıcalı'nın ve yanına gelen çoğu kişisinin maskesiz olması da dikkatlerden kaçadı.

Ilıcalı, sorular üzerine “Sokaktan aldığımız enerji muhteşem. Bu süreçte çok dua da aldık. En çok çocuklarımı, onların kokusunu özledim” dedi.