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    Acun Ilıcalı, Naciye Teyze'ye gitti

    Naciye Acaroğlu, Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'un yer sofrasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 12:16
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    Acun Ilıcalı, Naciye Teyze'ye gitti

    Acun Ilıcalı, 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun annesi Naciye Acaroğlu'nu Konya'daki evinde ziyaret etti. Acun Ilıcalı'ya yakın dostu Esat Yontunç eşlik etti.

    "HATIRŞİNAZ ACUN'UM"

    Naciye Acaroğlu, Ilıcalı ve Yontunç'un yer sofrasında çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. "Hatırşinaz Acun’um Allah razı olsun her Konya’ya geldiğinde uğrar, Sarı Esat'ıma da selam olsun "

    Acun Ilıcalı, Naciye Teyze ye gitti #1

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