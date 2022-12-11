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    Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel kadrosunu belirledi

    Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programları arasında yer alan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe Seda Sayan oturacak.
    • 11.12.2022 - 13:25
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    Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel kadrosunu belirledi

    Televizyon ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı için hazırlıklara başladı.

    Her yıl izleyicileri ekranlara kilitleyen ses yarışması, yılbaşında ağırladığı ünlü isimlerlerle, özel bir gece düzenliyor.

    Uzun yıllardır jüri koltuğunda oturan şarkıcı Hadise, programın vazgeçilmezleri arasında yer almıştı.

    Öte yandan devamlı değişen bir jüri koltuğuna da bir dönem Ebru Güneş oturmuştu.

    Reza Zarrab ile anıldı

    İki ünlü isim arasında yaşanan gerilim, bu yılki kadroya da yansıdı.

    Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise'nin O Ses Türkiye'de yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

    Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel kadrosunu belirledi #1

    Acun tercihini yaptı

    Konuya ilişkin iki ünlü ismin de yakın dostu ve TV 8'in patronu Acun Ilıcalı kararını verdi.

    Tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanan Ilıcalı, 31 Aralık Cumartesi akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek olan programda jüri koltuğunda Gündeş Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ı ağırlayacağı ortaya çıktı.

    Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel kadrosunu belirledi #2

    Murat Boz yok

    Ayrıca yarışmanın bir diğer sevilen jürisi Murat Boz'un da bu yılki programda yer almadığı gözlerden kaçmadı.

    Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel kadrosunu belirledi #3


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