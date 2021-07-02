Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı

Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutlayan Acun Ilıcalı, “Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin” diye yazdı.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya aşkı doludizgin devam ediyor…

Survivor 2021 için uzun süredir Dominik’te olan Acun Ilıcalı, yarışmanın bitmesinin ardından soluğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Çeşme’de aldı.

Çift, birlikte zaman geçirip, arkadaşlarıyla da hasret giderdi.

SEVGİLİYE ÖZEL MESAJ

Bugün ise Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum günü… 1999 doğumlu Altunkaya, 22'nci yaşına bastı.

İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 52 yaşındaki medya patronu, sevgilisinin bu özel gününde bir fotoğraf paylaştı.

“KALBİN BANA MUTLULUK VERMEYE DEVAM ETSİN”

Birlikte oldukları bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Ilıcalı, altına da “Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin :)” notunu düştü.

Ilıcalı’nın paylaşımı binlerce beğeni aldı.