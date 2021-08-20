Acun Ilıcalı, sevgilisinin fotoğrafını paylaştı

Acun Ilıcalı, iki yıldır mutlu birliktelikleri olan Çağla Altunkaya'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

'Survivor 2021'in çekimlerinin bitmesiyle birlikte TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, yoğun geçen sezonun ardından birlikte tatile çıkmıştı.

Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu Altunkaya ve yakın dostlarıyla çekilen tatil fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

SEVGİLİSİNİ TEK PAYLAŞTI

Bununla da kalmayan Ilıcalı, sevgilisinin tek başına otururken çektiği bir pozunu Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

"YAŞ FARKINI POZİTİFE ÇEVİRİYORUZ"

Geçtiğimiz ay bir röportaj veren Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile olan ilişkisi hakkında "Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. İki yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum...

Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti... Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.