Acun Ilıcalı, sevgilisiyle tatile çıktı

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Çeşme’ye geldi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, tatil sezonunu açtı. Survivor 2021 için uzun süredir Dominik’te olan Acun Ilıcalı, yarışmanın bitmesinin ardından soluğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Çeşme’de aldı.

DOSTLARINI AĞIRLADI

Altunkaya ile önceki gün plajın önüne demirlediği Survivor adlı yatında objektife takılan Ilıcalı’ya yakın dostları da eşlik etti.

Sevgilisi ve dostlarıyla öğle yemeği yiyen ünlü televizyoncu, ardından hız teknesine binerek denize açıldı.