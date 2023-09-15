Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın yeni yarışmacısını duyurdu Survicor All Star için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı, 2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay'ın kadroda olacağını duyurdu.

ensonhaber.com

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, bu sene All Star konseptiyle seyircisinin karşısına çıkacak.

Acun Ilıcalı peş peşe kadroda yer alan isimleri, Twitter hesabından açıklamaya başladı.

Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Turabi gibi isimleri açıklayan Ilıcalı, bir ismi daha duyurdu.

Nefise Karatay kadroda

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak.

Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum." dedi.