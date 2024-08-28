Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün tarihi ve yeri değişti Yeniden evlilik hazırlığı yapan Acun Ilıcalı'nın genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya fikir değiştirdi.

Haber Merkezi

Kızı Melisa'nın annesi eski eşi Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, ayrılıktan kısa süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Yeniden evlilik kararı alan Acun Ilıcalı'nın genç aşkı gözlerden uzak durmaya çalışsa da ikilinin özel hayatı gündemden düşmüyor.

Son olarak sevgilisinin doğum gününde 5 milyon TL olduğu iddia edilen tektaşla evlilik teklifi eden Acun Ilıcalı yeniden damat olacağı iddia ediliyordu.

HEM MEKAN HEM TARİH DEĞİŞTİ

5 Eylül'de evlenecekleri söylenen çiftin, düğünü de Marmaris'teki bir mekanda yapacağı konuşuluyordu. Ancak düğün son anda iptal edildi.

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya hem mekanı hem de tarihi değiştirdi.

Düğün bir anda Esma Sultan Yalısı'na taşındı ve tarihin de bir gün önceye alınarak 4 Eylül olarak güncellendiği iddia edildi.