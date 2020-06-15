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    Acun Ilıcalı, yeni sürat teknesi aldı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni sürat teknesiyle görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 10:02
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    Acun Ilıcalı, yeni sürat teknesi aldı

    Koronavirüs salgını süresince Survivor çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti’nde olan Acun Ilıcalı, aylar sonra Türkiye’ye döndü.

    EMRE'Yİ GEZDİRDİ

    Çeşme'de yazlığına giden ünlü televizyoncu önceki gün Çeşme’de yeni sürat teknesiyle ilk kez görüntülendi. Hız tutkusuyla bilinen Ilıcalı, teknesiyle Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’nu da alarak deniz turuna çıktı.

    "ÇOK KAZAM YOK"

    Ilıcalı, hız tutkusunu ise şu şekilde açıklamıştı:  "Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok."

    Acun Ilıcalı, eski teknesiyle..


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