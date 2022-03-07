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    Acun Ilıcalı'dan Alpay Kazan paylaşımı

    Acun Ilıcalı, Alpay Kazan'ın ardından yazdı: Kalbimden bir parça koptu bugün
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 06:54
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    Acun Ilıcalı'dan Alpay Kazan paylaşımı

    Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, hayatını kaybetti.

    "GÜZEL İNSAN"

    Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı: "Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan."

    Acun Ilıcalı dan Alpay Kazan paylaşımı #1Acun Ilıcalı dan Alpay Kazan paylaşımı #2



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