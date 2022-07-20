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    Acun Ilıcalı'dan kavga açıklaması

    Şeyma Subaşı ile kavga ettiği iddia edilen Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 12:23
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    Acun Ilıcalı'dan kavga açıklaması

    Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir mekanda kızı Melisa'nın annesi eski eşi Şeyma Subaşı ile tartıştığı iddia edilen Acun Ilıcalı, bugün bir davete katıldı.

    Sessizliğini bozan ünlü televizyoncu, katıldığı davette hakkında çıkan iddialarla iligli konuştu.

    "Sohbet ettik"

    Yapı gereği tartışan bir insan olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikayesi oldu. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Bir fotoğraf ve ondan çıkan hikaye var. Böyle hikayeler tabii ki de normal. Şeyma ile tartışmadık, gayet güzel sohbet ettik. Onun her zaman mutlu olmasını isterim." dedi.

    Acun Ilıcalı dan kavga açıklaması #1

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    Acun Ilıcalı dan kavga açıklaması #4

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