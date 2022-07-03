Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
323.586
-0.45%
BTXN Coin
7.07
1.14%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Acun Ilıcalı'dan sevgilisine doğum günü paylaşımı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 23 yaşına basan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ilıcalı romantik paylaşımıyla beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Acun Ilıcalı'dan sevgilisine doğum günü paylaşımı

    Türkiye'de medya sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliği sonrası yelken açtığı yeni aşkı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

    Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süre önce ilişki yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, romantik yanını sosyal medya üzerinden de gözler önüne seriyor.

    Ilıcalı, 1999 doğumlu sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

    "Çok şey yazarım ama..."

    Masa başındaki romantik günbatımı fotoğraflarını paylaşan Acun Ilıcalı'nın, "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep güldün. Nice mutlu yılların olsun" ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

    Ilıcalı'nın romantik paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken, yorumlar ise kalplere boğuldu.

    İşte o paylaşım...

    Acun Ilıcalı dan sevgilisine doğum günü paylaşımı #1

    Acun Ilıcalı dan sevgilisine doğum günü paylaşımı #2

    Acun Ilıcalı dan sevgilisine doğum günü paylaşımı #3

    Acun Ilıcalı dan sevgilisine doğum günü paylaşımı #4

    Acun Ilıcalı dan sevgilisine doğum günü paylaşımı #5

    Acun Ilıcalı dan sevgilisine doğum günü paylaşımı #6


    İlginizi Çekebilir

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu
    Metabot

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu

    Manisa'da 2 kişi ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdi
    İç Haber

    Manisa'da 2 kişi ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdi

    Kasığına kadar açtı
    Medya

    Kasığına kadar açtı

    Görüş Bildir