Acun Ilıcalı'dan sevgilisine doğum günü paylaşımı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 23 yaşına basan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ilıcalı romantik paylaşımıyla beğeni topladı.

Türkiye'de medya sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliği sonrası yelken açtığı yeni aşkı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süre önce ilişki yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, romantik yanını sosyal medya üzerinden de gözler önüne seriyor.

Ilıcalı, 1999 doğumlu sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"Çok şey yazarım ama..."

Masa başındaki romantik günbatımı fotoğraflarını paylaşan Acun Ilıcalı'nın, "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep güldün. Nice mutlu yılların olsun" ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

Ilıcalı'nın romantik paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken, yorumlar ise kalplere boğuldu.

İşte o paylaşım...