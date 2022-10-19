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    Acun Ilıcalı'nın 370 milyon TL'lik yeni yatı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık mega yatı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 06:58
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 09:01
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    Acun Ilıcalı'nın 370 milyon TL'lik yeni yatı

    Ünlü sunucu Acun Ilıcalı, 20 milyon dolar değerindeki aldığı son yat ile sosyal medyada gündem oldu.

    Lüks tekneler üzerine yayın yapan bir YouTube kanalı, Acun Ilıcalı'yı da konuk ederek özel izinle çekim yaptı.

    Kızlarının baş harflerini kullandı

    Ilıcalı’nın kızlarının baş harflerinden oluşan ‘B.A.L.M.Y.’ adını taşıyan yat, 8 kişilik mürettebat ve 5 farklı misafir odasında toplam 10 misafire ev sahipliği yapabiliyor.

    Yatın güvertesinde ise oturma ve güneşlenme alanı, spa ve hatta küçük bir futbol sahası bile bulunuyor.

    Acun Ilıcalı nın 370 milyon TL lik yeni yatı #1

    8 Haziran’da Tuzla Tersanesi’nde suya indirilen tekne, Mengi Yay’ın ‘Virtus 47 Hull’ serisinden ve tamamen çelik ve alüminyumdan üretilmiş.

    İşte Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolar değerindeki yatının görüntüleri:

    Acun Ilıcalı nın 370 milyon TL lik yeni yatı #2

    Acun Ilıcalı nın 370 milyon TL lik yeni yatı #3

    Acun Ilıcalı nın 370 milyon TL lik yeni yatı #4

    Acun Ilıcalı nın 370 milyon TL lik yeni yatı #5

    Acun Ilıcalı nın 370 milyon TL lik yeni yatı #6

    Acun Ilıcalı nın 370 milyon TL lik yeni yatı #7

    Acun Ilıcalı nın 370 milyon TL lik yeni yatı #8


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