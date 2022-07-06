Acun Ilıcalı'nın 9 milyon TL'lik saati

Geçtiğimiz gün sevgilisi Çağla Altunkaya ile fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı'nın koluna taktığı saatinin fiyatı ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ayça Çağla Altunkaya'ya'nın doğum gününü kutlamıştı.

Altunkaya ile yemek yiyen Acun Ilıcalı yemek fotoğrafını 13,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşarak "Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün.. Nice mutlu yılların olsun" notunu düştü.

9 milyon TL

Saat tutkusuyla tanınan ünlü televizyoncunun fotoğrafta görünen saati gündem oldu. Ilıcalı'nın saat için 9 milyon TL ödediği ortaya çıktı.