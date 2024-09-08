Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, aşkıyla kareler paylaştı Acun Ilıcalı'nın düğününün ardından eski eşi Zeynep Yılmaz, gönlünü kaptırdığı iş insanı Bülent Ciritci'yle peş peşe pozlarını sosyal medyadan yayınladı.

Haber Merkezi

Acun Ilıcalı, uzun zamandır aşk yaşadığı Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturdu.

Acun'un görkemli düğününü eski eşleri Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı gölgede bıraktı.

Şeyma Subaşı düğün günü yaptığı paylaşımlarla Zeynep Yılmaz ise aşk dolu kareleriyle Ilıcalı'nın düğününü gölgede bırakmayı başardı.

SEVGİLİSİYLE KARELER GELDİ

İş insanı Bülent Ciritci ile bir süredir birlkte olan Zeynep Yılmaz sosyal medyada pozlarını paylaştı.

Bir süredir beraber olan çiftten Zeynep Yılmaz artık aşkını saklamıyor. Acun Ilıcalı'nın eski eşi aşk pozlarını peş peşe paylaşınca pozlarına beğeni yağdı.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Zeynep Yılmaz'ın sahibi olduğu Thanx Mimarlık, iş insanı Bülent Ciritci'nin kafesinin tasarımını üstlenmiş ve ikilinin yolu bu sayede kesişmişti. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri aşka dönmüştü.