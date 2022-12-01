Acun Ilıcalı'nın kızlarının kıyafetlerinin fiyatı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı kızlarının giydikleri marka kıyafetler fiyatlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kızlarıyla beraber çıktığı tatil karesiyle gündem olmuştu.

Kızlarla Londra

Dört kız çocuğuyla birlikte Londra’da çekilen fotoğraflarını paylaşan Ilıcalı’nın paylaşımına birçok beğeni ve yorum geldi.

Kıyafetler pahalı

Ilıcalı, kızları Banu, Melisa, Yasemin ve Leyla ile Londra’daki ünlü Hyde Park’taki eğlence merkezinde samimi bir poz paylaştı. O pozlarda kızların pahalı kıyafetleri de dikkat çekti.

Fiyatlar konuşuluyor

Melisa Ilıcalı'dan sonra Yasemin Ilıcalı gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in giydiği montun fiyatının 30 bin TL, ayakkabısının ise 15 bin TL olduğu ortaya çıktı. Leyla’nın giydiği ayakkabı ise 16 bin TL.