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    Acun Ilıcalı'nın kızlarının kıyafetlerinin fiyatı ortaya çıktı

    Acun Ilıcalı kızlarının giydikleri marka kıyafetler fiyatlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 08:57
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    Acun Ilıcalı'nın kızlarının kıyafetlerinin fiyatı ortaya çıktı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kızlarıyla beraber çıktığı tatil karesiyle gündem olmuştu.

    Kızlarla Londra

    Dört kız çocuğuyla birlikte Londra’da çekilen fotoğraflarını paylaşan Ilıcalı’nın paylaşımına birçok beğeni ve yorum geldi.

    Kıyafetler pahalı

    Ilıcalı, kızları Banu, Melisa, Yasemin ve Leyla ile Londra’daki ünlü Hyde Park’taki eğlence merkezinde samimi bir poz paylaştı. O pozlarda kızların pahalı kıyafetleri de dikkat çekti.

    Acun Ilıcalı nın kızlarının kıyafetlerinin fiyatı ortaya çıktı #1

    Fiyatlar konuşuluyor

    Melisa Ilıcalı'dan sonra Yasemin Ilıcalı gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in giydiği montun fiyatının 30 bin TL, ayakkabısının ise 15 bin TL olduğu ortaya çıktı. Leyla’nın giydiği ayakkabı ise 16 bin TL.

    Acun Ilıcalı nın kızlarının kıyafetlerinin fiyatı ortaya çıktı #2


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