Sarı nostaljik aracıyla Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret eden Acun Ilıcalı, sosyal medyanın gündeminde.

Survivor çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti’nde olan Acun Ilıcalı, koronavirüs salgını nedeniyle aylar sonra Türkiye'ye dönüş yaptı.

Ünlü televizyoncu, Bodrum'daki evine giderek oradaki arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladı.

Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ise Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini evinde ziyaret etti.

SARI NOSTALJİK ARACIYLA GİTTİ

Çiftin evine küçük sarı renkli nostaljik aracıyla giden Ilıcalı, o anların fotoğraflarını ve videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Ilıcalı, ziyaretin ardından ise sarı aracına binerek evine geri dönerken, o anları kayda alan Cem Yılmaz da "İnşallah gider eve o" diyerek espri yaptı.

Acun Ilıcalı'nın sarı renkteki nostaljik aracı sosyal medyada da çeşitli geyiklerin fitilini ateşledi.

Acun Ilıcalı'nın nostaljik arabası