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    Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali

    Acun Ilıcalı’nın 23 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın estetiksiz fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:48
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    Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı.

    Ekranların sevilen yüzü Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, kısa sürede adından söz ettirdi.

    Altunkaya'nın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı

    Acun Ilıcalı ile arasında 29 yaş fark bulunan Altunkaya'nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

    Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz olduğu belirtilen fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Birçok kullanıcı, Altunkaya'nın estetik müdahaleler geçirdiğini savundu.

    İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın o fotoğrafları...

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya nın estetiksiz hali #1

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya nın estetiksiz hali #2

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya nın estetiksiz hali #3

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya nın estetiksiz hali #4

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya nın estetiksiz hali #5

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya nın estetiksiz hali #6

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya nın estetiksiz hali #7

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya nın estetiksiz hali #8

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya nın estetiksiz hali #9

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya nın estetiksiz hali #10

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya nın estetiksiz hali #11


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