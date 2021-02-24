Acun Ilıcalı'nın torunu

Acun Ilıcalı'nın 8 ay önce dünyaya gelen torununun ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Dört kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz sene temmuz ayında kızı Begüm'ü kucağına aldı.

Özel hayatını her daim basından uzak tutan Ilıcalı'nın bebeğinin fotoğrafı, kısa sürede gündem oldu.

KIZI VE KARDEŞİYLE POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını kişisel olarak kullanan ve sadece yakın çevresinden gelen takip isteklerini kabul eden Banu Ilıcalı, kız kardeşi Yasemin ve kızıyla fotoğrafını yayınladı.

Ilıcalı'nın yayınladığı poz, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.