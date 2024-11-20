Acun Ilıcalı'ya seslendi! Nagihan Karadere'den Survivor 2025 itirafı

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Survivor All Star'ın en dikkat çeken ve en çok konuşulan yarışmacılarından Nagihan Karadere, yeni sezonda Survivor kadrosunda yer alıp almayacağı ile ilgili açıklama yaptı.

Survivor'da geçirdiği kaza yüzünden zor günlerden geçen Nagihan Karadere son olarak bir ödül töreninde ortaya çıktı.

Survivor 2025 kadrosunda olup olmayacağı sorusuna ünlü isim şöyle yanıt verdi;

"TEKLİF YOK"

'Survivor gündemimiz yok. Bir teklif de yok. Görüşmede yok. O yüzden ben bu sene nadasa çekileceğim. Yaş itibarıyla ve sağlık sorunları sebebiyle...'

'Acun Bey'e buradan sesleniyorum' diyen Nagihan Karadere 'Ne zaman gelecek bu teklif bende merak ediyorum' diyerek sözlerini tamamladı.