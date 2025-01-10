Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar'ın son hali gündem oldu

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Bir dönemin popüler oyuncularından Selin Demiratar; "Acı Hayat", "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı gibi yapımlarda yer almıştı.

Ünlü oyuncu, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.

Şöhreti geride bırakan Selin Demiratar "Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek sakin yaşantısıyla mutluluğunu dile getirmiş, ''EYT'ye geçtim, inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum.'' demişti.

Uzun zaman sonra yeniden görüntülenen Demiratar, bu defa fikrini değiştirdi ve müjdeyi verdi.

DÖNMEYE NİYETLİ

SnobMagazin'de yer alan habere göre; "Ne zaman ekranlarda sizi tekrar göreceğiz?" sorusuna Selin Demiratar, "İş görüşmelerim devam ediyor projeleri değerlendiriyorum, içime sinen bir proje gelirse ekranlarda olacağım." yanıtını verdi.

Selin Demiratar son haliyle de kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismi görenler; 'Hiç yaşlanmıyor' yorumları yaptı.