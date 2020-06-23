Adele, fazla kilolarından sirtüin diyetiyle kurtuldu

İngiliz şarkıcının kilo verme yöntemi, hayranlarının dikkatini çekti.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, verdiği kilolarla herkesi şaşırttı. Adele'in zayıflama sırrı merak konusu oldu.

Simon Konecki ile evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran şarkıcı için İngiltere'de iki diyetisyen tarafından bir zayıflama programı oluşturuldu.

SİRTÜİN DİYETİYLE 45 KİLO VERDİ

45 kilo verdiği belirtilen 32 yaşındaki Adele, bu süreçte 'Sirt food' (Sirtüin) diyetini uyguladı.

21 günlük bir periyottan oluşan söz konusu diyet, adını protein sınıfı olan sirtüinden alıyor. Program kapsamında ilk haftadan itibaren yağ yakımı hızlanıyor.