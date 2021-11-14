- Haberler
- Magazin Haberleri
- Adele, Rich Paul ile ilişkisini anlattı
Adele, Rich Paul ile ilişkisini anlattı
- Haber Merkezi
- 14.11.2021 - 03:07
- Güncelleme : 14.11.2021 - 03:19
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele Laurie Blue Adkins ile Amerikalı basketbol menajeri Paul Rich, geçen yazdan bu yana birlikte.
Çift, yıllar önce bir ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışmıştı.
Haziran 2021’de birlikte olmaya başlayan ikili, bir ay sonra da birlikte görüntülendi.
''KENDİME SAKLAMAK İSTEDİM''
Adele, “Pek çok arkadaşıma başlarda söylemedim, çünkü bunu kendime saklamak istedim” diye konuştu.
INSTAGRAM'DAN AŞKINI İLAN ETTİ
İkili, aşklarını fazla uzun süre saklı tutamadı. Temmuz ayında NBA Finalleri’nde ve ağustosta da LeBron James'in eşinin doğum gününde birlikte görüntülendi.
Adele, ilişkisini Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak da resmen ilan etti. 29 Eylül’de sevgilisiyle fotoğrafını kalp emojisiyle yayınladı.
ESKİ EŞİYLE 2019'DA BOŞANDI
Adele, oğlunun babası Simon Konecki’ye Eylül 2019'da boşanma davası açtı.
Boşanma davası, Mart 2021’de sonuçlandı ve sekiz yaşındaki oğulları Angelo'nun ortak velayeti alındı.