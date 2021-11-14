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Adele, Rich Paul ile ilişkisini anlattı

Adele, Rich Paul ile ilişkisini anlattı

Adele, basketbol yıldızı LeBron James ile çalışan spor menajeri sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini, “şimdiye kadar yaşadığı en inanılmaz, açık yürekli ve en kolay ilişki” olarak nitelendirdi.