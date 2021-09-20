Adele, sonunda aşkını ilan etti

Sekiz yaşındaki oğlunun babası Simon Konecki'den 2019'da ayrılan Adele, bir süredir basketbol menajeri Rich Paul ile aşk yaşıyordu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele’in (32) Simon Konecki (46) ile iki yıldır süren boşanma davası mart ayında sonuçlanmıştı. Bunun ardından şarkıcı, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Şarkıcının, ABD'li basketbol menajeri Rich Paul ile birlikte olduğu öne sürülmüş, iki tarafta konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Ardından Adele ile Rich Paul, temmuz ayında New York'taki bir restoranda baş başa yemek yemiş ve çıkışta objektiflere yakalanmıştı. Böylece aşk belgelenmişti.

AŞK FOTOĞRAFI

33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, sonunda sosyal medyada sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. 39 yaşındaki spor menajeri sevgilisiyle siyah-beyaz fotoğrafını Instagram’da paylaşan Adele, gönderisinde herhangi bir açıklama yapmayıp sadece kalp emojisi koymakla yetindi.