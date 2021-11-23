Adele'i ağlatan sürpriz

Adele'in Londra konserinde, ünlü şarkıcının 'Gençken kendisinden ilham aldım' dediği İngilizce öğretmeni sürpriz yaparak sahneye çıktı.

33 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele, yeni çıkardığı '30' isimli albümünden sonra İngiltere'deki ilk konserini Londra'da verdi.

Adele, konserinde oyuncu Dame Emma Thompson'nın gençken kendisine kimin ilham verdiğini sorması üzerine, Balham'daki Chestnut Grove Okulu'ndaki İngilizce öğretmeni McDonald'ın adını verdi.

"BENİ EDEBİYATLA O TANIŞTIRDI"

Ünlü şarkıcı, "8 yaşındayken okuldan ayrılmıştı. Beni edebiyatla o tanıştırdı. Her zaman İngilizce'ye takıntılıydım ama şimdi şarkı sözleri yazıyorum. Bizi gerçekten önemserdi. İngilizce derslerimi dört gözle bekliyordum." ifadelerini kullandı.

ÇOK DUYGULANDI

Bu sözlerin üzerine Dame Emma, Adele'in İngilizce öğretmeni McDonald'ı sahneye davet ederek ünlü şarkıcıyı şaşırttı ve duygulandırdı.

Adele ve McDonald sahnede kucaklaşarak seyircilere de duygusal anlar yaşattı. Adele, sahnede gözyaşlarına boğulduğu için bozulan makyajını yeniden yaptırdı. Ünlü yıldız, öğretmeni McDonald'sın numarasını alacağına ve iletişime geçeceğine de söz verdi.