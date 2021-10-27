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    Adeta yürekleri hoplattı! Hande Erçel'in Newyork pozları

    Oyunculuk eğitimi için Amerika'nın yolunu tutan Hande Erçel, sosyal medya hesabından mini şortlu paylaşımlarıyla nefes kesti.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 19:53
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    Adeta yürekleri hoplattı! Hande Erçel'in Newyork pozları

    Güzel oyuncu Hande Erçel paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    New York'ta keyifli dakikalar geçiren ve bu anlarını takipçileriyle paylaşan Erçel'in fotoğrafı adeta nefes kesti.

    Mini şortuyla takipçilerinin karşısına çıkan Hande Erçel'e binlerce güzel yorum geldi.

    KEREM DE KAYITSIZ KALAMADI

    Yorum yapanların arasında sevgilisi Kerem Bürsin de vardı.

    Sevgilisinin peş peşe paylaştığı fotoğraflara yorum olarak ateş emojisi gönderdi.

    Adeta yürekleri hoplattı! Hande Erçel in Newyork pozları #1

    Adeta yürekleri hoplattı! Hande Erçel in Newyork pozları #2

    Adeta yürekleri hoplattı! Hande Erçel in Newyork pozları #3

     

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