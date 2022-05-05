Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali

Adını Feriha Koydum’da Halil karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Tan Altunkaya, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu Adını Feriha Koydum’da Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın, son hali ortaya çıktı.

Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelen Altunkaya'nın değişimi dikkat çekti. Dizide Feriha ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimini görenler, pozlarına yorum yapmaktan kendini alamıyor.

"Feriha pişman"

Altunkaya'nın son pozlarına "Halil sana ne oldu?", "Feriha bin pişmandır" yorumları yağdı.