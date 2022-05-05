Petrol
110.98
0.76%
Euro
15.74
0.50%
Dolar
14.87
0.91%
Altın
907.08
1.85%
Borsa
2485
2.25%
Bitcoin
590.099
0.98%
BTXN Coin
16.70
5.89%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali

    Adını Feriha Koydum’da Halil karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Tan Altunkaya, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali

    Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu Adını Feriha Koydum’da Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın, son hali ortaya çıktı.

    Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelen Altunkaya'nın değişimi dikkat çekti. Dizide Feriha ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimini görenler, pozlarına yorum yapmaktan kendini alamıyor.

    "Feriha pişman"

    Altunkaya'nın son pozlarına "Halil sana ne oldu?", "Feriha bin pişmandır" yorumları yağdı.

    Adını Feriha Koydum un Halil i Ufuk Tan Altunkaya nın son hali #1

    Adını Feriha Koydum un Halil i Ufuk Tan Altunkaya nın son hali #2

    Adını Feriha Koydum un Halil i Ufuk Tan Altunkaya nın son hali #3

    Adını Feriha Koydum un Halil i Ufuk Tan Altunkaya nın son hali #4


    İlginizi Çekebilir

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Tatil için Antalya'ya gelen Norveçli, boğularak öldü
    3. Sayfa

    Tatil için Antalya'ya gelen Norveçli, boğularak öldü

    TÜİK, 2022 Nisan ayı enflasyonunu açıkladı
    Ekonomi

    TÜİK, 2022 Nisan ayı enflasyonunu açıkladı

    Görüş Bildir