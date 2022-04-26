Adnan Çebi ile Aslıgül Atasagun çiftinin milyonluk boşanma davası

Sosyetede anılan isimlerden Aslıgül Atasagun, eşi Adnan Çebi'nin açtığı boşanma davasına karşılık, kendisinin ilgisiz ve yalnız bırakıldığını öne sürerek 800 milyon liralık tazminat istedi.

Sekiz yıl önce Paris'te dünyaevine giren ünlü iş insanı Adnan Çebi ve televizyoncu Aslıgül Atasagun cephesinde magazin gündemini sarsan bir gelişme yaşanıyor.

İddialara göre Adnan Çebi, geçtiğimiz yıl eşiyle kişilik yapılarının farklı olduğunu öne sürerek 'uyumsuzluk' gerekçesiyle boşanma davası açtı.

"Taleplerinin sınırı yok"

Adnan Çebi, Aslıgül Atasagun'un geçimsiz ve kaprisli olduğunu söyleyerek "Taleplerinin sınırı yok" ifadesini kullandı.

Eşi de dava açtı: İlgisiz kaldım

Yaşananlar üzerine Aslıgül Atasagun da dava açarak karşılık verdi.

20 yıldır birliktelik yaşadıklarını belirten Atasagun, aralarındaki saygı ve sevginin bir ömür boyu devam edeceğine inandığını ancak Çebi'nin kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdü.

Atasagun, "Seyahatlere tek başına gidiyor, kalan zamanda ise arkadaşlarıyla vakit geçiriyor." dedi.

"Çocuk sahibi olmak istiyordum, yanımda olmadı"

Çocuk sahibi olmak için tedaviler gördüğünü de söyleyen Atasagun, "Tedavi sürecimde yanımda olmadı, yalnız bırakıldım ve hakaretlere maruz kaldım." sözleriyle eşini suçladı.

800 milyon lira tazminat istedi

Psikolojik şiddet ve maddi baskılar yaşadığını da belirten Atasagun'un talep ettiği tazminat ise oldukça dikkat çekti.

Çebi'nin maddi durumunun iyi olmasını gerekçe gösteren Atasagun, maddi olarak 350 milyon lira, manevi olarak ise 450 milyon lira olmak üzere toplamda 800 milyon lira istedi. Atasagun aynı zamanda 250 bin lira da yoksulluk nafakası talebinde bulundu.

Çebi ise Atasagun'un bu iddialarını kabul etmedi.