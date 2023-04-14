Adriana Lima 18 kilo verdi
ensonhaber.com

Dünyaca ünlü Adriana Lima, geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olduktan sonra Katar'da gerçekleşen bir etkinlikte podyuma çıkmıştı. Lima'nın son hali görenleri şaşkına çevirmişti.

Adriana Lima 18 kilo verdi

18 kilo gitti

Güzel model, doğum kilolarıyla gündemde kaldıktan sonra sıkı bir diyete girdi. Aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada çirkin yorumlara maruz kalan Lima tam 18 verdi.

Adriana Lima 18 kilo verdi

Boks, ip atlama ve yoga

Düzenli olarak boks yapan Adriana Lima, vücudunu boksa, yogaya ve sağlıklı beslenmeye borçlu. Yeniden model olarak sahalara dönen Lima, her gün düzenli olarak boks yapıyor ve ip atlıyor.

Sosyal medyada reklam çekimleri için pozlar verdiği anları paylaşmaya doyamayan Adriana Lima'ya yorum yağdı.

Adriana Lima 18 kilo verdi
Adriana Lima 18 kilo verdi
Adriana Lima 18 kilo verdi