Adriana Lima 18 kilo verdi Üçüncü doğumundan sonra aldığı kilolar nedeniyle çok konuşulan Adriana Lima, son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

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Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olduktan sonra Katar'da gerçekleşen bir etkinlikte podyuma çıkmıştı. Lima'nın son hali görenleri şaşkına çevirmişti.

18 kilo gitti

Güzel model, doğum kilolarıyla gündemde kaldıktan sonra sıkı bir diyete girdi. Aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada çirkin yorumlara maruz kalan Lima tam 18 kilo verdi.

Boks, ip atlama ve yoga

Düzenli olarak boks yapan Adriana Lima, vücudunu boksa, yogaya ve sağlıklı beslenmeye borçlu. Yeniden model olarak sahalara dönen Lima, her gün düzenli olarak boks yapıyor ve ip atlıyor.

Sosyal medyada reklam çekimleri için pozlar verdiği anları paylaşmaya doyamayan Adriana Lima'ya yorum yağdı.