Adriana Lima doğum kilolarını verdi Hamilelik ve doğum sürecinde aldığı kilolar yüzünden eleştirilen Adriana Lima, son halini paylaştı.

Metin Hara ile yaşadığı aşkla Türkiye gündemini bir dönem meşgul eden dünyaca ünlü manken Adriana Lima, kısa süre önce anne oldu.

Ünlü modelin doğum kiloları ve değişimi çok konuşuldu.

Adriana Lima'nın sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğraflar sosyal medyada olay oldu.

"Geri döndü"

Seksi pozlarını paylaşan model, "Anne duygusallığını değiştiriyorum ve transisyonel vücudumu kucaklıyorum." diyerek kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

İddialı pozlarını üst üste paylaşan Lima, kendisi için "Geri döndü" yazdı.

3 çocuğu var

Eski eşi Marko Jaric ile evliliğinden iki kızı olan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile beraberliğinden olan oğlunu kısa süre önce kucağına almıştı.